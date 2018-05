Hendrik Bogaert (CD&V) dreigt begroting van eigen meerderheid niet goed te keuren

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert dreigt ermee tegen de begroting van zijn eigen federale regering te stemmen als die niet in evenwicht is. Dat meldt VRT. Bogaert heeft het over een “ernstig te nemen waarschuwing aan de minister van Begroting” Sophie Wilmès (MR).

“De cijfers lijken nu goed aan de oppervlakte omdat het goed gaat met de economie en de intrest die laag staat”, zegt Bogaert op het VRT-radionieuws. “Dat zal niet zo blijven. Als je naar de onderliggende cijfers kijkt, dan zijn die eigenlijk niet zo bijzonder goed.”

Het CD&V-Kamerlid pleit voor absoluut meer begrotingsdiscipline. “In die context is het belangrijk dat de regering toch een evenwicht voorstelt. Wellicht is die helling nu te steil om dat in één jaar te doen. Maar we zouden dit op twee jaar kunnen doen, voorbij de verkiezingen, en aan het parlement een begroting voorstellen die volledig in evenwicht is.”

Opmerkelijk is vooral dat de CD&V’er als lid van de meerderheid mee dreigt dissident te stemmen: “Het zou mogelijk het geval kunnen zijn dat ik tegen die begroting stem. Er zijn nog een aantal weken en maanden om die begroting op te stellen, maar ik denk dat dit een au sérieux te nemen waarschuwing is.”