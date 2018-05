Vriend van dader opgepakt voor verhoor

Een vriend van de man die zaterdagavond in het centrum van Parijs een persoon doodde en verscheidene andere mensen neerstak, is zondag voor verhoor opgepakt. Dat is vernomen bij de gerechtelijke diensten.

De opgepakte man is een leeftijdgenoot van de dader. Hij werd gearresteerd in Straatsburg, de Oost-Franse stad waar de 20-jarige dader Khamzat A. was opgegroeid.

Bij de terreuraanslag kwam zaterdagavond een 29-jarige voorbijganger om het leven en raakten vier anderen gewond. Alle gewonden zijn buiten levensgevaar. Volgens getuigen riep de dader “Allah akbar” vooraleer hij werd doodgeschoten door de politie.

De dader was een Fransman van Tsjetsjeense afkomst. Zondagmorgen waren ook de ouders van Khamzat A. al opgepakt voor verhoor.