Bewoners zitten met vliegenplaag omdat aannemer grote hoop afval niet op tijd kan afvoeren

André Audenaert van Algrobo maakt zich sterk dat de vliegenplaag in de loop van de week volledig opgelost is. Foto: jvw

Laarne - Laarne werd afgelopen dagen ‘overspoeld’ door vliegen. Verschillende inwoners meldden overlast. De vliegen kwamen van een afvalhoop op een bedrijf in de bedrijvenzone Veldmeers. Volgens de zaakvoerder is het probleem nu grotendeels van de baan.

Vanaf de eerste meldingen nam de milieudienst van Laarne contact op met de milieu-inspectie om na te gaan wat de oorzaak was van de vliegenplaag. Uiteindelijk is er bij een bedrijf op het bedrijventerrein in de Veldmeers vastgesteld dat daar een zeer grote hoop gemengd afval aanwezig was, onder meer afkomstig van de ophaling van afvalzakken op parkeerplaatsen. Daar zat waarschijnlijk ook huisvuil en organisch afval tussen. Dit afval zou worden gesorteerd en opgehaald door erkende verwerkers, maar door een capaciteitstekort zijn bepaalde fracties blijven liggen, met vliegenoverlast tot gevolg.

Deze overlast van vliegen is enkel tegen te gaan door de afvoer van deze gemengde partijen afval. De afvoer van een dergelijke hoeveelheid afval was echter niet onmiddellijk uit te voeren en de vliegenoverlast kan nog enkele dagen aanhouden. De milieu-inspectie stelde een proces-verbaal op wegens veroorzaken van hinder door vliegen voor de omgeving en het overschrijden van de hoeveelheid vergunde niet-gevaarlijke afvalstoffen.

In het weekend was de vliegenplaag al enigszins afgenomen. André Audenaert is zaakvoerder van Algrobo, gespecialiseerd in de opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen.

“Er zijn niet zoveel vliegen meer”, reageerde hij dit weekend. “We hebben de laatste dagen veel meer afval binnengekregen dan er terug afgevoerd werd en dat afval wordt hier gestockeerd. Ik vergelijk het met vogels. Er kan eens een zwerm spreeuwen neerstrijken op het land en na een tijdje zie je die niet meer. Momenteel zijn de meeste vliegen weg, maar het kan zijn dat ze morgen terug zijn.”

“Om het probleem op te lossen gaan we de hoop afval sorteren en binnen in de hangar stockeren. Een deel ervan kunnen we al wegvoeren naar Ronse. De komende dagen zal zoveel mogelijk afval verdwijnen en dan is het probleem met de vliegen ook opgelost.”

“We hadden afgelopen week wel een derde meer afval op ons terrein liggen dan in normale omstandigheden. Als we een oproep van een klant krijgen, moeten we het afval daar ophalen. De ene week is dat veel, de andere week is dat minder. Het is onvoorspelbaar. We hebben dat eerder al meegemaakt dat er veel vliegen waren, maar zoveel als afgelopen week heb ik nog niet gezien. Het probleem is ook wel wat in de hand gewerkt door de warme dagen die er geweest zijn. Als het regent, zie je ze niet.”