Kevin De Bruyne helpt Manchester City aan historisch record met assist, Salah trapt zich in geschiedenisboeken

Manchester City heeft in de blessuretijd met 0-1 gewonnen op het veld van Southampton. De landskampioen kon pas in de 90e minuut scoren via Gabriel Jesus met een assist van Rode Duivel Kevin De Bruyne. Daarmee ronden de Citizens als eerste ooit in de Premier League de indrukwekkende kaap van de honderd punten.

Met zijn beslissende assist sluit Kevin De Bruyne zijn kampioenenjaar af met 16 assists op zijn naam. Door de overwinning sluiten de landskampioen af met een voorsprong van liefst 19 punten op stadsgenoot Manchester United, dat in het eigen Old Trafford met het kleinste verschil won van Watford.

Salah scoort opnieuw

Liverpool won op Anfield met ruime 4-0 cijfers van Brighton. De onvermijdelijke Mohamed Salah scoorde het openingsdoelpunt waardoor de Egyptenaar zijn doelpuntentotaal op 32 goals bracht. Geen absoluut record in de geschiedenis van de Premier League, maar in het huidige systeem met 38 matchen scoorde nooit iemand meer. Door de zege verzekert Liverpool zich van een rechtstreeks ticket naar de Champions League. Ook omdat Chelsea met een ruime nederlaag (3-0) leed tegen Newcastle.

Doelpuntenkermis op Wembley

Voor doelpunten moest je vanmiddag dan weer op Wembley zijn. Liefst negen keer vloog de bal tegen de netten in de partij tussen Tottenham en Leicester City. Eindscore: een vooroorlogse 5-4 in het voordeel van de Spurs. Harry Kane en Erik Lamela (elk twee goals) konden een 1-3 achterstand ombuigen in een spectaculaire zege.

Wenger neemt afscheid met overwinning

Bij Arsenal kreeg Arsène Wenger afscheid in schoonheid. In zijn allerlaatste match als coach van The Gunners won de Fransman met het kleinste verschil op het veld van Huddersfield, waar Depoitre een half uur meespeelde. Pierre-Emerick Aubameyang scoorde vlak voor rust het enige doelpunt.

It's the end of an era...



22 years

1,235 games

716 wins

2,298 goals

22 years

1,235 games

716 wins

2,298 goals

1 Arsène Wenger

Swansea degradeert

Swansea City degradeert naar de Engelse Championship. Op de slotspeeldag van de Premier League gingen de ‘Swans’ zondag voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen het al gedegradeerde Stoke City. Swansea is er dus niet in geslaagd de enige overgebleven concurrent Southampton, dat nipt verloor van Manchester City, in te halen.