Controversiële gelijkmaker van Club Brugge in Luik: was het bewust handspel van Vormer of niet?

Standard was voor rust baas tegen Club Brugge maar vlak voor rust maakte Jelle Vossen echter gelijk. Club Brugge door die 1-1 weer op titelkoers maar de scheidsrechter consulteerde de VAR want Ruud Vormer beroerde de bal met de hand. Onbewust werd echter geoordeeld en het doelpunt werd goedgekeurd.

Even later werd de 2-1 van Standard ook nog afgekeurd wegens (terecht) buitenspel maar vooral over die gelijkmaker zal nog heel wat worden gediscussieerd...

Zelfs het reglement lijkt geen uitsluitsel te brengen, het is een fase waarbij de interpretatie cruciaal is: