Drama in Oostenrijk: meisje van 7 neergestoken en in container gedumpt

In Wenen ging vrijdagmiddag de zevenjarige Hadishat de deur uit om te spelen op de binnenplaats van het appartementsgebouw waar ze woonde. Maar toen ze tegen halfelf nog niet was thuisgekomen, schakelde haar bezorgde moeder de politie in. Die tastte echter in het duister, tot huisvuilophalers haar lijkje vonden in een van de afvalcontainers van het complex. Het meisje werd neergestoken maar het parket heeft nog geen spoor van de dader. Oostenrijk is in shock.

Het meisje van zeven werd voor het laatst gezien op vrijdag rond 15 uur bij haar thuis in Wenen, de stad waar ze samen met haar moeder woonde. Ze ging de deur uit om met vriendjes op de binnenplaats van het appartementsgebouw te spelen, maar kwam nooit meer terug. Haar moeder schakelde omstreeks 22.30 uur de politie in, maar die tastte in het duister. De agenten zochten overal, zelfs in de kelder van het appartementsgebouw, maar vonden geen spoor.

Pas de volgende ochtend, toen de huisvuilophalers de grote zwarte afvalcontainers wilden leegmaken, kwam de gruwelijke waarheid aan het licht: het meisje werd teruggevonden in een van de containers. Ze zou zijn neergestoken met een mes in de hals. Of er ook sprake is van seksueel misbruik, moet de autopsie nog uitwijzen.

Oostenrijk is in shock, voorlopig is nog niet bekend wie de dader is.

De moord doet ook Natascha Kampusch (30) huiveren. Zij werd zelf op 10-jarige leeftijd ontvoerd in Wenen en zat vervolgens acht jaar gevangen bij haar ontvoerder. “Ik stel mezelf de vraag niet meer waarom er zulke vreselijke dingen in de wereld gebeuren”, schrijft ze. “Mijn diepe medeleven met de familie van het meisje.”

Wieso gibt es so etwas Schreckliches auf der Welt?

Diese Frage habe ich aufgehört mir zu stellen.

Mein zutiefst empfundenes Beileid mit der Familie des Mädchens.#Ma48 #Döbling #Mord #Trauer #Polizei #Wien — Natascha Kampusch (@nkampusch) May 12, 2018