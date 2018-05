Benito Raman kampioen met Düsseldorf in Duitse tweede klasse

Fortuna Düsseldorf heeft zich zondag op de slotspeeldag in de Duitse 2.Bundesliga verzekerd van de titel. In een rechtstreeks titelduel met competitieleider Nürnberg haalde de ploeg van Benito Raman het met 2-3.

Beide ploegen waren al langer zeker van de promotie naar de hoogste voetbalafdeling in Duitsland. Op de slotspeeldag stond in Neurenberg het prestigeduel met de titel als inzet nog op het programma. De bezoekers, met Benito Raman in de basis, stonden al snel 2-0 in het krijt, maar herstelden nog voor het uur het evenwicht. De match leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de blessuretijd bezorgde Ayhan de zege en de titel aan Fortuna. Raman was op dat moment al naar de kant gehaald.

Düsseldorf wipt zo in extremis nog over Nürnberg naar de eerste plaats. De ploeg van Raman verzamelde 63 punten, Nürnberg komt drie punten tekort.