Leuven - Ulrikes Dream, Gert en The End of Ernie organiseren op vrijdag 25 mei in café 't Vervolg een punkfestival als herdenking aan de Clockwork, het jeugdhuis in de Boekhandelstraat dat twintig jaar geleden de deuren moest sluiten.

Zowel punk-kleinkunstzanger Gert als de bandleden van Ulrikes Dream en The End of Ernie hebben mooie herinneringen aan de Clockwork, die vijf jaar lang in een versleten pand op Boekhandelstraat 3 de deuren ...