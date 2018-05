Recordbedrag van 4,93 miljoen voor 1000 km van Kom op Tegen Kanker

Mechelen - De negende editie van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker heeft een recordbedrag van 4,93 miljoen euro opgeleverd. Maar liefst 986 teams fietsten de afgelopen vier dagen telkens 250 kilometer en haalden elk minstens 5.000 euro op. Het ingezamelde geld wordt besteed aan klinisch kankeronderzoek waarvoor onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie.

De actie ‘1000 km van Kom op tegen Kanker’ ontstond in 2010 en zamelt geld in voor kankeronderzoek. De fietstochten die de deelnemers gedurende vier dagen ondernemen, starten en eindigen telkens in Mechelen. ‘s Middags is er een gaststad waar de fietsers kunnen pauzeren, dit jaar waren dat Boechout, Leopoldsburg, Zottegem en Harelbeke.

De 986 teams zamelden elk minstens 5.000 euro in en zorgden zo voor een recordopbrengst van bijna vijf miljoen euro. Het ingezamelde geld gaat naar klinisch kankeronderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling van de patiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie. “We steunen onder andere onderzoek naar nieuwe bestralingsstrategieën, waarbij de frequentie en/of intensiteit van de bestraling wordt aangepast”, zegt Rik Duyck, plaatsvervangend algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. “Voor de industrie minder interessant, maar voor ons is dit heel belangrijk onderzoek dat de overlevingskansen en de levenskwaliteit van de kankerpatiënt helpt te verbeteren.”

De 1000 km voor Kom op tegen Kanker sluit vanavond af met een groot slotfeest op de Grote Markt in Mechelen. Sinds de start in 2010 bracht de fietsvierdaagse al 21.654.000 euro voor kankeronderzoek op. Volgend jaar bestaat de 1000 km voor Kom op tegen Kanker tien jaar. Inschrijven voor de jubileumeditie kan vanaf maandagmiddag op www.1000km.be.