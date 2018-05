Engelse putsch op OHL tv zet kwaad bloed

Leuven - Bij OHL werden vorige maand drie nieuwe krachten uit Engeland aangeworven om de communicatiedienst te versterken. Daarop besloten vrijwilligers Tim De Pauw en Tom Bergs op te stappen. Ze voelden zich buitenspel gezet. Nu doet eenzelfde scenario zich voor bij OHL tv.

“Gisteren (vrijdag, nvdr.) voor de wedstrijd tegen Zulte-Waregem werd ons koudweg medegedeeld dat men niet met ons wenst verder te gaan als OHL tv”, schrijven de oprichters van OHL tv Wim en Dirk Dupont in een Facebookpost. “Wij passen zogezegd niet in de verdere professionalisering van de club. Onze middelen, manier van werken en onze apparatuur — aangekocht met eigen spaarcentjes en recent nog vernieuwd naar 4k kwaliteit — zijn niet op hun niveau van werken.”

“In Engeland moeten ze niet op een cent kijken met hun forse budgetten. Deze beslissing werd door de Engelse communicatieverantwoordelijke genomen, zonder dat deze ooit in onze studio is geweest. Dat we op deze manier worden opzijgeschoven, is voor ons dan ook een zeer bittere pil.”

OHL was niet bereikbaar voor commentaar.