Brussel -

Manneken Pis heeft dit weekend de kaap van duizend kostuumpjes bereikt. Het duizendste exemplaar is van de hand van de Brusselse couturier Jean-Paul Lespagnard en is een knipoog naar het Atomium. Dat andere Brusselse monument viert dit jaar namelijk ook zijn verjaardag. Het kleinste ketje van Brussel had zijn nieuwe pakje tot zondagavond aan, waarna het werd toegevoegd aan zijn garderobe.