Uitbater nachtwinkel slachtoffer van gewapende overval: “Hij richtte zijn revolver recht op me. Ik dacht dat ik doodging”

Anzegem - Een nachtwinkel in Anzegem werd zaterdagavond overvallen. De overvaller nam de kassa mee en loste een schot. Vluchten deed hij met een kompaan die klaar stond met een motor langs een veldwegje. “Ze moeten van hier zijn”, denkt uitbater Muhammed Imran Ishaq.

Zaterdagavond rond 23.30 uur was uitbater Muhammed Imran Ishaq aan het telefoneren met een vriend toen een gewapende en gemaskerde man zijn nachtwinkel, in de schaduw van de afgebrande kerk, binnenkwam. “De man kwam binnen en hij vroeg onmiddellijk geld terwijl hij me onder schot hield met een revolver”, zegt Muhammed. “Hij probeerde achter de toonbank te komen, maar ik liet me niet doen. Ik wou me verdedigen, heb een blikje naar hem geworpen, en er zijn wat klappen gevallen. Ik heb een blauw oog en een wonde aan een vinger opgelopen. Toen hij zag dat hij niet achter de toog kon, liep hij dan naar de voorzijde van de toonbank en nam mijn kassa die er op stond gewoon mee. Daarin zat goed 1.500 euro.”

De man is nog steeds onder de indruk. “Bij het weggaan loste hij een schot. Het was een luide knal. Ik dacht even dat ik eraan was, want hij schoot recht naar mij. Gelukkig was het blijkbaar een losse flodder, er is geen kogel gevonden. Buiten stond een kompaan hem op te wachten met een motor zonder nummerplaat. Ze vluchtten langs de achterzijde van de kerk naar een kerkweg, een zeer smal weggetje van amper een halve meter breed. Het ligt verdoken tussen appartementen. Als je het niet weet zijn, vind je het nooit. Daarom denk ik dat de daders van hier moeten zijn. Ze reden volle bak en zonder lichten naar het weggetje toe. Dat ben ik zeker, want ik liep ze nog achterna. Mijn vriend kon alles horen via de telefoon en belde de politie. Die waren snel ter plaatse, maar de vogels waren gaan vliegen”, besluit hij.

Camerabeelden

Het parket onderzoekt de zaak en bekijkt of er camerabeelden zijn die men kan gebruiken. Er loopt ook een buurtonderzoek. Nog volgens het parket waren er geen rechtstreekse getuigen.