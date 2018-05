1.500 mensen protesteren voor tweede dag op rij tegen politieacties aan Brussel-Noord

De geplande politieactie tegen transmigranten aan het Brusselse Noordstation op maandagochtend, stoot op heel wat protest. Het burgerplatform probeert alle transmigranten onder te brengen bij sympathisanten en creëerde vandaag een menselijke ketting rond het Noordstation. “Desnoods doen wij dit elke week opnieuw”, klonk het bij de organisatie.

De actie van het Burgerplatform ging van start om 19 uur rond het Noordstation.

Het is hun tweede ‘Human Challenge’ dit jaar, de eerste editie - die eind januari werd georganiseerd - had in 48 uur meer dan 2.500 mensen deelnemers. Ook was de actie groots: zo’n 1.500 mensen kwamen ter plaatse om een menselijke ketting te vormen.