Uitzinnig volksfeest barst los in Brugge na het behalen van de titel: Club-fans veroveren de ‘Platse’

Brugge - Na het laatste fluitsignaal in de match tussen Standard en Club Brugge barstte in Sint-Andries, nabij het Jan Breydelstadion, het feest meteen los. Club Brugge en de honderden supporters in Sint-Andries hadden aan een 1-1 gelijkspel genoeg om de vijftiende landstitel te vieren.

Het was een hele match bibberen en beven op ’de Platse’. Na de 1-0 was de sfeer gedrongen maar na de gelijkmaker zat de sfeer er meteen goed in. Na de pauze groeide het geloof bij de supporters per minuut. Hoogtepunt was ongetwijfeld de invalbeurt van Timmy Simons die op luid applaus werd onthaald. Na het verlossende laatste fluitsignaal barstte het feest helemaal los.

Meteen drongen de honderden supporters naar buiten om te gaan vieren, zingen en rookbommen te ontsteken. Problemen zijn er vooralsnog niet. Opvallend is wel dat er bijna geen politie aanwezig is. Rond deze tijd wordt ook alles in gereedheid gebracht om de opgekomen supporters ook te ontvangen in de schaduw van het Jan Breydelstadion.