Euforische reacties bij Club Brugge na 15e titel: “We zijn de verdiende kampioen”

Club Brugge heeft zijn vijftiende titel gepakt op het veld van Standard en na het laatste fluitsignaal was de vreugde uiteraard uitzinnig. Vooral het feit dat ze de titel na veiligstelden bij de ploeg-in-vorm deed bij blauw-zwart deugd. Na een seizoen waarin ze een de koppositie nooit uit handen gaven, klonk het bij iedereen achteraf triomfantelijk: “We zijn de verdiende kampioen”

Jelle Vossen scoorde voor Club Brugge de beslissende gelijkmaker tegen Standard waardoor Club Brugge zich verzekerde van de 15e titel. “Donderdag scoorde ik een belangrijk doelpunt tegen Charleroi en nu opnieuw tegen Standard. Fantastisch einde van het seizoen”, vertelde hij na het laatste fluitsignaal. “Ik ben terug belangrijk, dat is gewoon geweldig. Het was een lastig seizoen voor mij, maar het op deze manier kunnen afsluiten, is tof.”

Zijn doelpunt kwam er wel na een controversiële handsbal van Ruud Vormer. “Op het veld is het anders dan op de beelden”, vertelde Vossen. “Ja, hij raakt de bal met de hand, maar vrijwillig. De ref is gaan kijken naar de beelden en heeft het doelpunt niet afgekeurd. Dan is het een geldig doelpunt.”

“We verdienen deze titel”, gaat hij verder. “Over het hele seizoen bekeken, zijn wij de verdiende kampioen. Het is jammer dat we na zo’n seizoen eigenlijk nog hebben moeten bibberen. Je kant dat de charme van de play-offs noemen, maar als we de titel nog waren kwijtgespeeld, was dat heel zuur. Daarom dat ik blij ben dat ik het nu heb kunnen afmaken. Ik ben blij dat de match er tegen Gent niet meer toe doet. Daar zou veel druk op hebben gezeten en dan weet je nooit wat er gebeurt. Ik ben nog nooit zo blij geweest met een gelijkspel.”

Voor Vossen is het ook zijn derde titel. “En ik wil er nog een paar bij doen. Dat is opnieuw de ambitie voor volgend jaar bij Club. Ik wil opnieuw kampioen worden met hen.”

Ivan Leko: “We zijn verdiende kampioen”

Voor Club Brugge-coach Ivan Leko is deze titel een droom die werkelijkheid wordt. “Dit is mijn eerste jaar als hoofdcoach hier en ik wilde meteen iets doen voor mijn club. Meteen kampioen spelen is fantastisch. Van de eerste tot de laatste dag waren we de beste. We zijn gewoon de verdiende kampioen. We komen kampioen spelen op moeilijkste verplaatsing van het seizoen. We moesten hier komen spelen als mannen en dat deden we. Ik ben enorm blij met wat mijn jongens hier vandaag hebben getoond.”

Volgens de Kroaat had Brugge al vroeger kampioen moeten zijn. “Als het zondag een normale match was tegen Anderlecht dan was het eigenlijk al gedaan. Maar het systeem van de play-offs is ook jammer. Enfin, als we kijken naar de punten, de doelpunten, is er maar één team dat deze titel verdiend.”

Hans Vanaken: “Mijn beste seizoen in eerste klasse”

Hans Vanaken glorieerde ook achteraf met zijn tweede titel in drie jaar. “Toen ik hier aankwam waren er jaren zonder titel en nu plots twee in drie jaar. In het begin had ik hier uiteraard direct voor getekend. We hebben ook een geweldig seizoen achter de rug. En persoonlijk was het mijn beste seizoen in vijf jaar in eerste klasse.”

De middenvelder was heel tevreden dat de titel werd gepakt op het veld van ploeg-in-vorm Standard. “We wisten dat het heel moeilijk ging worden. Ze zijn de ploeg in vorm en lieten dat ook meteen zien door furieus van start te gaan en op voorsprong te komen. Maar daarna kwamen we beter in de match en hebben we het puur op fysiek gehaald. Het was niet evident, maar het is ons gelukt om op Sclessin kampioen te spelen.”

Ook hij kreeg vragen over het al dan niet handspel van Vormer voor de 1-1. “Ik denk dat hij de bal met de hand meepakt, bewust of onbewust. Bij Standard kunnen ze boos zijn, maar wij hebben hetzelfde voorgehad tegen Anderlecht. Dus dit keer is het eens in ons voordeel.”