Politie voert in Straatsburg huiszoeking uit bij vriend van dader steekpartij Parijs: twee mannen gearresteerd

Een tiental zwaarbewapende agenten heeft zondag in Straatsburg, in het oosten van Frankrijk, een huiszoeking uitgevoerd in het onderzoek naar de mesaanval in Parijs. De politieactie vond plaats bij een vriend van de man die zaterdagavond in het centrum van Parijs één persoon doodde en verscheidene andere mensen neerstak. De vriend werd ook opgepakt.

De vriend van Khamzat A., de dader van de aanval in Parijs, werd bij de huiszoeking in de boeien geslagen en opgepakt voor verhoor. Er werd daarnaast nog een tweede man meegenomen door de agenten, maar die was niet geboeid.

Foto: AFP

Volgens een bron bij de politie werd bij de actie de persoon opgepakt “die het dichtst stond” bij Khamzat A. De dader van de mesaanval heeft jarenlang in Straatsburg gewoond.

Dezelfde bron stelt ook dat bij de huiszoeking “geen bijzondere elementen werden ontdekt”. Maar verschillende zaken, onder meer een computer van de vriend van de verdachte, moeten nog nader onderzocht worden.

