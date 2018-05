Gent - Rond de jaarwisseling willen de Gentse topondernemers Stefaan Vallaeys en Johan Goossens de Oude Vismijn doen herleven. “Misschien gooien we het woord ‘vismijn’ wel overboord om het gebouw een nieuw leven verdiend.”

De Oude Vismijn kwam bij de opening in 2010 nooit helemaal van de grond. Ook niet na de overname in 2013. Stefaan Vallaeys en Johan Goossens beseffen dat hun poging de laatste kans is voor het gebouw ...