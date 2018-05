Vergeten oldtimer levert dierenasiel 310.000 euro op

De Jaguar Michelotte Coupé uit 1955 is de eerste nagelaten oldtimer die wordt geveild ten voordele van het Gentse dierenasiel. Later dit jaar volgen er nog. Foto: bonhams

Gent - Een oldtimer die door een overleden carrossier uit Sint-Amandsberg werd geschonken aan het Gentse dierenasiel is in Monaco geveild voor 356.500 euro.

Blije reacties, vrijdagavond bij het Gentse dierenasiel. In één klap heeft het asiel 310.000 euro extra budget om een opleidingslokaal bij te bouwen aan de Watersportbaan. Het geld komt van een oude Jaguar, die door een verzamelaar na zijn overlijden werd geschonken aan het asiel.

De Jaguar Michelotte Coupé uit 1955 dook op in een loods van een overleden carrossier op de Dendermondsesteenweg. De wagen was gedemonteerd en in zeer slechte staat, maar een kenner zag dat het om een waardevol voertuig ging. Er zijn er slechts drie van gemaakt en actrice Brigitte Bardot reed een tijd met eentje rond, al is niet zeker dat het om uit Sint-Amandsberg ging.

Monaco

De carrossier liet al zijn bezittingen, waaronder de wagen, na aan het dierenasiel. De Jaguar werd opnieuw samengesteld en vrijdag voor 356.500 euro geveild op de autobeurs Bonhams in Monaco. Vijftien procent van het bedrag blijft bij het veilinghuis. De rest is voor het asiel, dat met het geld meteen kan voorzien in een extra ruimte bij de nieuwbouw die momenteel wordt opgetrokken aan de Watersportbaan.

Enkele andere oldtimers van dezelfde verzamelaar worden in september geveild, eveneens ten voordele van het asiel.