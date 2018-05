AC Milan zeker van Europa League, Atalanta ook nog in de running door gelijkspel

Brussel - AC Milan heeft zich zondag op de 37e speeldag in de Italiaanse Serie A verzekerd van minstens de zevende plaats, die recht geeft op de voorrondes van de Europa League. De Rossoneri speelden 1-1 gelijk op het veld van Atalanta, dat ook nog dingt naar de Europese tickets.

Voor de plaatsen zes (poulefase Europa League) en zeven (voorrondes Europa League) komen met AC Milan, Atalanta en Fiorentina nog drie ploegen in aanmerking. In dat opzicht was de partij tussen Atalanta en AC Milan in Bergamo razend interessant. De Milanezen leken op weg naar een zuinige 1-0 zege na een doelpunt van Kessie (60.), waardoor de zesde plaats veiliggesteld was. Toch slikten de Rossoneri nog een late gelijkmaker in de blessuretijd. Doelman Donnarumma liet zich ringeloren door Masiello. Timothy Castagne voetbalde 79 minuten mee.

AC Milan is met 61 punten minstens zeker van de zevende plaats. De ploeg van coach Gennaro Gattuso kan niet meer bijgebeend worden door Fiorentina (57 punten), de achtste in de stand. Atalanta kan zelf nog over AC Milan springen, maar is met 60 punten ook niet ongrijpbaar voor Fiorentina. Op de slotspeeldag zakt Atalanta af naar Cagliari. AC Milan en Fiorentina kijken elkaar dan weer in de ogen.

In de Turkse voetbalcompetitie lijkt het voor Tortol Lumanza onmogelijk om de degradatie af te wenden. Zijn club Osmanlispor verloor zondag op de voorlaatste speeldag met 2-3 van Besiktas. Lumanza trok zijn ploeg aanvankelijk nog op sleeptouw. Zijn assist zorgde voor het openingsdoelpunt van Gurler, maar het leverde Osmanlispor niets op. Lumanza en co. staan net onder de degradatiestreep met 33 punten. Dat zijn er drie minder dan Akhisar, dat aan een punt uit twee wedstrijden genoeg heeft om het lot van Osmanlispor te bezegelen.