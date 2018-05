Thomas Vermaelen valt opnieuw geblesseerd uit bij Barcelona: wat met het WK...?

Thomas Vermaelen is bij FC Barcelona geblesseerd uitgevallen in de competitiematch tegen Levante. Na 28 minuten moest de Rode Duivel naar de kant met een spierblessure aan de hamstrings. Binnen acht dagen maakt bondscoach Roberto Martinez de Belgische WK-selectie bekend. Maar het valt nog af te wachten of de verdediger fit geraakt voor Rusland.

Omdat Barça al een tijdje zeker is van de Spaanse titel kregen opnieuw een paar spelers extra speelminuten, dit keer tegen Levante. Zo stond Thomas Vermaelen voor de tweede match op rij aan de aftrap bij de Catalanen, maar na 28 minuten liep het fout voor onze landgenoot. In een op het eerste gezicht onschuldig sprintduel maakte Vermaelen een verkeerde beweging en hij deed meteen teken om een vervanging. Piqué moest zo dan toch nog opdraven bij de landskampioen. Volgens El Mundo Deportivo gaat het om een spierblessure aan de hamstrings.

De fragiele Vermaelen was blessurevrij sinds midden maart, maar nu ligt hij dus weer in de lappenmand voor mogelijk een lange tijd. Een opdoffer, want binnen acht dagen maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor het komende WK in Rusland.