Club-voorzitter Bart Verhaeghe triomfeert, ondanks VAR en play-offs: “Al drie jaar de beste ploeg van het land”

De tweede titel op drie jaar tijd smaakt erg zoet bij Club-voorzitter Bart Verhaeghe. Hij is immers geen fan van de huidige play-offs en fulmineerde na de wedstrijd tegen Anderlecht nog zijn ongenoegen over de VAR. “We zijn al drie jaar de beste ploeg van het land.”

“Als je van de eerste tot laatste speeldag aan de leiding staat, ben je de verdiende kampioen”, reageerde voorzitter Bart Verhaeghe. “Vandaag waren de eerste 20 minuten niet zo goed, daarna groeiden we in de match en zijn we volwassen gaan spelen. Als je kijkt naar de tweede helft hadden we misschien nog meer dan één doelpunt verdiend maar al bij al was het een faire uitslag.”

“Deze titel bewijst dat we al drie jaar de beste ploeg van het land zijn met twee titels en één keer vice-kampioen. Er is met mij al veel gelachen maar ik wilde van deze club een geoliede machine maken met passie en vuur, en dat gaat veel verder dan enkel de spelers op het veld. Deze titel is dan ook een bevestiging van onze goede werking als club.”

Met Ivan Leko stelde Club Brugge vorige zomer een onervaren coach aan, tot verwondering van vele analisten. “De keuze voor Ivan was geen gok. Hij heeft heel veel kwaliteiten. Ivan is tactisch sterk, optimistisch ingesteld en brengt ook aanvallend voetbal. Maar de coach is ook maar een onderdeel van het team. En dat team is de sterkte van Club Brugge. Dit is een bevestiging van al het werk van de voorbije jaren. Er staat een sterke en jonge organisatie achter deze club.”

“Arbitrage moet hand in eigen boezem steken”

Deze keer speelde de VAR in het voordeel van Club Brugge want die keurde het doelpunt van Jelle Vossen goed, ondanks voorafgaand (bewust of onbewust?) handspel van Ruud Vormer. Ironisch, want na de wedstrijd tegen Anderlecht had Verhaeghe de VAR zelf nog staalhard aangepakt.

“Ik sta nog steeds achter mijn uitspraken over de VAR. Het is ook mijn taak om dat te zeggen, als voorzitter van één van de grootste clubs van dit land. Het is een unieke gelegenheid om onze arbitrage naar een hoger niveau te brengen. Jullie hebben daar een polemiek van gemaakt maar wat ik toen wilde duidelijk maken was hetvolgende: wij hebben als professionele clubs allemaal -niet alleen Club Brugge - veel geld geïnvesteerd om een professionele dienstverlening van de VAR en de arbitrage te krijgen. Maar als je merkt dat in het in tweede seizoen het systeem van dienst fouten blijft maken, dan moet je in eigen boezem kijken en durven zeggen dat het beter kan en beter moet. En ik praat niet alleen voor Club maar ik praat over alle voorafgaande fouten, ik heb het dus opgenomen voor alle clubs.”

“Want ik wil juist van die polemiek af, ik wil af van die verdenkingen. Ik wil juist professionaliteit en sportiviteit. Ik hoop dat de arbitrage volgend seizoen met twee handen de kansen grijpt om professioneler te worden. Meer vraag ik niet. Alles heeft te maken met afspraken en de FIFA geeft duidelijk richtlijnen, dus ik verwacht meer opleiding en meer duiding. Ik verwijt niemand iets maar ik merk dat het momenteel onvoldoende is. We moeten meer trainen, meer bijeen komen.”

“Niet goed voor onze geloofwaardigheid”

Of hij ooit getwijfeld had dat het nog fout zou aflopen in de play-offs? “Zoals je weet ben ik geen voorstander van dit systeem, door halvering van de punten is alles mogelijk. Ik vind dat triestig, niet goed voor onze geloofwaardigheid. Gelukkig is het een terechte kampioen, anders hadden we een groot probleem. Ik hoop dat het gezond verstand zegeviert om ooit een andere format te houden.”

Foto: Photo News

Vincent Mannaert: “Leko heeft het fantastisch gedaan”

Manager Vincent Mannaert was zondag uiteraard ook erg tevreden met de vijftiende landstitel. “Deze Play-off 1 was er één met pieken en dalen”, erkende Mannaert. “Het was een moeilijk parcours, zeker tot de tweede helft in Charleroi. Toen heeft de groep getoond: ‘De titel moet van ons zijn’. En dat hebben de spelers ook vandaag getoond, in deze omstandigheden tegen een heel goed Standard.”

“Ik vond Standard vandaag sterk starten. We hadden het moeilijk in de duels. Daar vonden we de eerste twintig minuten geen antwoord op. Daarna kwamen we in de wedstrijd. Gelukkig viel dat doelpunt vlak voor rust. In de tweede helft hebben we de wedstrijd dan toch gecontroleerd. Al waren de laatste tien minuten nog een zenuwachtige bedoening.”

Volgens Mannaert is Club Brugge de terechte kampioen, ook al kwam de concurrentie nog gevaarlijk dichtbij na de halvering van de punten. “Ook in de moeilijke momenten hebben we geprobeerd om vooruit te voetballen en een doelpunt meer te maken dan de opponent. Het volstaat om naar de uitslagen te kijken. Dat is een compliment voor de staf en de spelers.”

Ivan Leko was een verrassende keuze als opvolger van Michel Preud’homme, maar de Kroaat leidde zijn troepen in zijn eerste seizoen als coach van blauw-zwart meteen naar de landstitel. “Als jonge en onervaren trainer is het niet gemakkelijk bij een topclub. Leko heeft toch maar gepresteerd na een succesvolle periode van een monument als Preud’homme. Hij bleef rechtop staan na de vroege Europese uitschakeling, toen de druk immens was. Hij heeft de hele groep meegekregen in zijn voetbalverhaal. Ivan heeft het fantastisch goed gedaan”, besloot Mannaert.

Foto: Photo News