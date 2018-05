Juventus pakt zevende titel op rij, onder meer dankzij rode kaart voor Nainggolan

Juventus heeft zich voor het zevende jaar op rij tot Italiaans kampioen gekroond. De Oude Dame had genoeg aan een punt op het veld van AS Roma en dat pakte het ook na een 0-0 gelijkspel. Rode Duivel Radja Nainggolan liet zich ook opmerken, maar niet op de goede manier. In de tweede helft moest hij gaan douchen na zijn tweede gele kaart.

Juventus was met zes punten voorsprong eigenlijk al virtueel kampioen in de Serie A. Op bezoek bij Roma hadden ze genoeg aan een punt om zijn zevende Scudetto op rij te veroveren en aan hun tactiek werd ook duidelijk dat ze puur voor een gelijkspel naar Rome waren afgezakt. Van kampioenenvoetbal was geen sprake bij Juve. Integendeel. De ploeg uit Turijn voetbalde vooral om geen doelpunt tegen te krijgen en met succes: na 90 minuten stond de 0-0 nog op het bord waardoor Juventus zijn zevende landstitel op rij mocht vieren. Het is ook voor de vierde jaar op rij dat de Oude Dame de dubbel pakt.

Radja Nainggolan liet zich ook opmerken tijdens de match. De Rode Duivel pakte in de tweede helft zijn tweede gele kaart na een tackle op Dybala waardoor Il Ninja vroeger moest gaan douchen en Juventus nog makkelijker kon voetballen richting zijn 34e titel.

Napoli wint

Eerste achtervolger Napoli boekte een 0-2 overwinning op het veld van Sampdoria, de club van Dennis Praet. Arek Milik (72.), die nog maar net Dries Mertens was komen vervangen, opende de score. Raul Albiol (80.) maakte er 0-2 van. Bij de thuisploeg maakte Praet de partij vol. Ondanks de zege kan Napoli de competitieleider niet meer bijbenen. Met nog een wedstrijd te gaan staan er 92 punten achter Juventus. Dat zijn er vier meer dan Napoli. Mertens en co. lieten het liggen in de vorige wedstrijden tegen Torino (2-2) en Fiorentina (3-0).