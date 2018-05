Moses Simon neemt afscheid van AA Gent

Gent - 45 minuten lang leek Moses Simon een vervolg te schrijven aan zijn tot dan toe allesbehalve succesvolle Play-off 1-verhaal. Maar na de pauze posteerde Yves Vanderhaeghe de Nigeriaanse winger op de rechterflank en plots manifesteerde de populaire Moses zich als vanouds. Met als kers op de taart een bijzonder fraai doelpunt: “Het maakt me niet uit op welke flank ik moet spelen, ook al speel ik liever op links. Uiteindelijk primeert het ploegbelang”, aldus Simon. “Toen Yaremchuk op links zijn actie inzette, besefte ik meteen dat ik op de juiste plaats moest staan. Die bal ging er uiteindelijk lekker in.”

In de toegevoegde tijd kreeg Simon nog een applauswissel, als afscheid van ‘zijn’ Gentse publiek? “Ik heb inderdaad het gevoel dat dit mijn laatste partij in de Ghelamco Arena was. Ik voel me in elk geval klaar voor een nieuwe stap, maar eerst wil ik in een goede gezondheid het WK spelen.”