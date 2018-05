Steeds meer ongevallen aan wegenwerken “door nonchalante signalisatie”

Terwijl het totale aantal ongevallen in ons land daalt, gebeurden in drie jaar tijd net 30 procent meer ongevallen in de buurt van wegenwerken. De grootste stijging deed zich voor op gewone wegen. “Onder andere omdat de signalisatieborden daar nonchalanter worden opgesteld, zodat we ze op de duur minder geloven”, zeggen experts.

In drie jaar tijd – van 2014 tot 2016 – gebeurden in België dertig procent meer ongevallen ter hoogte van wegenwerken of in de file ernaartoe. Opvallend genoeg is in dezelfde periode het totale aantal verkeersongevallen alleen maar gedaald. Er vielen bij on­gelukken aan wegenwerken ook 32 procent meer gewonden, al is het aantal dodelijke slachtoffers niet gestegen.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers die Vias heeft bekend­gemaakt. In Vlaanderen is de toename van het aantal ongevallen bij wegenwerken iets minder uitgesproken, al bedroeg de stijging nog altijd 21 procent.

Naar een verklaring is het niet ver zoeken, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems. “De laatste jaren zijn er gewoon meer wegenwerken. Dat er bovendien ook meer verkeer is, leidt dus tot meer ongevallen.”

De grootste stijging van het aantal ongevallen bij wegenwerken is niet te noteren op snelwegen, maar op kleinere wegen. Omdat de snelweg doorgaans veiliger is dan andere wegen, zegt Willems. “Er zijn geen kwetsbare weg­gebruikers of geen kruispunten, dus de weginfrastructuur is er zelden complex.”

Mobiele trajectcontroles

Ook de betere signalisatie aan wegenwerken maakt snelwegen veiliger, zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters. “Daar wordt er meer aandacht aan besteed, terwijl de plaatsing op andere wegen soms nogal nonchalant is. Verkeersborden staan bijvoorbeeld te vroeg voor de werken of te lang erna, waardoor bestuurders gewaarschuwd worden voor gevaar terwijl er verder op de weg niets te zien is. Dat komt de geloofwaardigheid niet ten goede. Bestuurders die twee keer een bord van 30 kilometer per uur zien en nadien geen wegenwerken passeren, houden er zich de derde keer minder aan, terwijl het dan misschien wel nodig is.”

Mochten die werken realistischer en dus duidelijker gesignaleerd worden, dan kan het aantal ongevallen dalen, beaamt Willems. “Ook meer snelheidscontroles zouden helpen. Dat sinds kort ingezet wordt op mobiele trajectcontroles, juichen we toe. Trajectcontroles bij werken kunnen zorgen dat de snelheids­limiet wordt nageleefd. Maar dat effect zullen we pas dit jaar merken.”