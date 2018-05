Ongezien: uitzinnige fans wachtten massaal kersverse kampioenen van Club Brugge op aan stadion

Brugge - Omstreeks middernacht kwamen de spelers van Club Brugge aan aan het Jan Breydelstadion, waar de fans hen stonden op te wachten na het behalen van de 15e landstitel. Het bier vloeide rijkelijk en in afwachting van de kersverse kampioenen was de sfeer al uitgelaten. Toen de bus eindelijk opdook, kregen we in België ongeziene taferelen. Brugge maakt zich op voor een lange nacht…

[LIVE] Supporters van @ClubBrugge staan hun kampioen op te wachten aan het Jan Breydelstadion. De spelersbus komt rond 23u30 aan. Volg het hier live:



https://t.co/igzBJHZTIM #ClubBrugge pic.twitter.com/5xG9vBEYFg — Stadion (@VTMStadion) 13 mei 2018

Omstreeks kwart voor middernacht arriveerde de spelersbus maar het duurde erg lang eer die bus zich een weg kon banen door de uitzinnige menigte.

In de catacomben was coach Ivan Leko danig onder de indruk: “Dat zijn fantastische supporters: dat is voetbal, dat is emotie. Ik haat voetbal niet meer: vandaag hou ik opnieuw van voetbal!”

Niet Napels, gewoon Brugge. pic.twitter.com/gnpsgBtRhz — Hannes Cool (@hannescool) 13 mei 2018

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA