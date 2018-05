Vlaming bedreigd en in Franse cel gegooid nadat de dief van zijn motor dodelijke val maakt

Een man uit Menen die zelf zijn gestolen motor ging terughalen in Noord-Frankrijk, is zelf geëindigd in de cel. Urenlang werd hij in een beruchte wijk omsingeld door woeste vrienden en familie van de dief, nadat die bij de achtervolging dodelijk was gecrasht. Ludovic J. zit nu in de gevangenis voor poging tot doodslag.

Hij wilde gewoon zelf zijn gestolen Yamaha terughalen in het Noord-Franse Tourcoing. Die was eerder vorige week gestolen. Toen Ludovic J. (33) uit grensstad Menen donderdagavond vernam dat de motor er gezien was in de beruchte wijk Bourgogne trok hij er omstreeks zeven uur met een vriend naartoe.

Snel kreeg het duo de gestolen motor in het vizier terwijl de dief ermee door de wijk reed. De Belgen zetten de achtervolging in. Toen de dief, die een passagier achterop had, J. en zijn vriend probeerde af te schepen door een bocht van 180 graden te nemen, liep het mis.

“Tussen de motard en J. reed nog een andere auto”, zegt ­Stefaan Vannieuwenhuyze, woordvoerder van de politiezone Grensleie. “Die had het plotse manoeuvre van de motard niet verwacht en kon hem niet meer ontwijken. De man op de motor kwam ten val en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.”

Sabels en ijzeren staven

Heel wat vrienden en familieleden van de motordief zagen dit allemaal gebeuren in het hartje van de wijk, en ze reageerden furieus. Ze omsingelden de auto van Ludovic J., maar die slaagde erin te ontkomen. Uit schrik voor represailles snelde hij weg met zijn witte BMW en reed richting Halluin, zo’n acht kilometer verderop, waar zijn vader woont. Hij verstopte er zich in de garagebox, maar nog lieten de tientallen boze Fransen zich niet tegenhouden. Ze omsingelden de garagebox en sloegen er met sabels en ijzeren staven op, met de bedoeling J. buiten te krijgen.

Pas rond drie uur ’s nachts kon de politie de gemoederen bedaren en kon J. zich uit de voeten maken. Diezelfde nacht gaf hij zich aan bij de Franse politie. Hij zit opgesloten in een Franse gevangenis en zal zich moeten verantwoorden voor poging tot doodslag. Enkele heethoofden die hem hadden bedreigd, hebben een proces-verbaal aan hun been.

Ondertussen wordt nog altijd gevreesd voor represailles. De politiezone Grensleie staat in voor de veiligheid van de familie van J. Online werden immers al bedreigingen geuit, onder meer aan het adres van zijn zus, die ook in Menen woont.