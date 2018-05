Belgen van Roda JC degraderen uit Eredivisie

Brussel - Jannes Vansteenkiste, Maecky Ngombo, Jorn Vancamp en Livio Milts zullen volgend seizoen met Roda JC niet kunnen aantreden in de Eredivisie. De club uit Kerkrade leed in de terugwedstrijd van de play-offs om promotie/behoud een 1-2 nederlaag tegen tweedeklasser Almere City. Omdat de heenwedstrijd op 0-0 was geëindigd, zakt Roda JC na twee seizoen opnieuw naar de tweede klasse in Nederland.

Na een vreemde fout van Roda-doelman Hidde Jurjus schoot Silvester van der Water de ploeg van coach Jack de Gier na een half uur op 1-0. Dani Schahin kopte Roda in het begin van de tweede helft nog op gelijke hoogte, maar de thuisploeg kon de bevrijdende tweede treffer niet meer maken. Vlak voor tijd bezegelde Faris Hammouti het lot van de thuisploeg. Bij Roda voetbalde Vansteenkiste 83 minuten mee, Ngombo kwam in de 69e minuut tussen de lijnen. Milts en Anderlecht-huurling Vancamp kwamen niet van de bank.

Almere City neemt het in de finale op tegen De Graafschap, dat het Telstar van onze landgenoot Senne Lynen uitschakelde (heen: 2-3, terug: 4-2). Zowel Almere als De Graafschap komen uit de Jupiler League.

In de andere finale kijkt Sparta Rotterdam in de ogen van uitdager FC Emmen. Sparta, met aanvoerder Ryan Sanusi de hele match tussen de lijnen, speelde 2-2 gelijk tegen Dordrecht, maar had de heenwedstrijd met 1-2 gewonnen. De Rotterdammers moeten nog een horde nemen om het behoud in de Eredivisie te verzekeren. De uitdager in die finale wordt FC Emmen. De Drenthenaren gingen met 4-1 de boot in bij NEC, maar hadden in eigen huis met 4-0 gewonnen.