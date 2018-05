Sa Pinto reageert ongemeen fel op uithaal van Vanhaezebrouck: “Hij is de slechtste coach in 99 jaar”

In een vlammende monoloog van ruim 25 minuten reageerde Ricardo Sa Pinto op de uitspraken van Hein Vanhaezebrouck na Anderlecht-Standard (1-3) van voorbije donderdag. “Nu weten we de reden waarom hij wil dat ik vertrek. Dan maakt hij eindelijk eens kans om van Standard te winnen“, aldus de Standard-trainer.

Een minuut of vijf had Ricardo Sa Pinto het over de match tegen Club Brugge. Over de VAR bleef hij zelfs sereen. Iets wat niet gezegd kan worden van zijn uitlatingen over Hein Vanhaezebrouck. Na de uithaal van de Anderlecht-T1 afgelopen donderdag was het nu de beurt aan Sa Pinto om te reageren.

Het brilletje ging op, vier velletjes papier werden erbij gepakt (“Anders vergeet ik misschien iets”) en de afrekening kon beginnen:

“Ik ben geschokt van het niveau van deze coach (Vanhaezebrouck, nvdr.). Hij valt mij persoonlijk aan. Hij deed eerder al iets onelegants door te zeggen dat ik komedie speelde na de bekermatch (bierbekertjesindicident, nvdr.). Dat liet ik passeren… In het voetbal moet je elkaar altijd respecteren, ook al houden we er andere meningen op na. Maar als mensen iets van mij vinden, moeten ze me dat in mijn gezicht zeggen en dan kunnen we het als mannen oplossen. Verberg je niet als een lafaard en wacht niet tot ik het stadion uit ben om slecht over mij te spreken. Dan ben je geen vent. We kunnen geen collega’s meer zijn. Ik zal hem de hand niet meer schudden.”

Belhocine-incident

“Vanhaezebrouck had het ook over een probleem met zijn T3 Belhocine en zijn teammanager Gunther Van Handenhoven. In voetbal gebeuren soms dingen in emotie. Anderlecht-Standard is een topper. Dan zeg je weleens iets in het heetst van de strijd. Het belangrijkste is dat je het oplost. Dat doen mannen. In dit geval hadden wij – Belhocine, Van Handenhoven en ik - het al uitgepraat, met een waarnemer van de ref er zelfs bij.”

“En dan nog iets: hij had het over een buitenlander die het hier allemaal kwam vertellen (puh). Dat is jaloezie, racisme,… de ergste gevoelens die een mens kan hebben voor een ander. Zoals ik al zei: ik doe ook slechte dingen, maar ik kom hier als buitenlander omdat Standard me gevraagd heeft. Ik heb alles heropgebouwd in een moeilijke situatie en mijn doelstellingen overtroffen. In vier matchen tegen mij heeft hij drie keer verloren en een keer gelijkgespeeld. Hier kan ik niets aan doen. Dit is zijn probleem. Als je niet de capaciteiten hebt om te begrijpen waarom je verliest en het niet kunt accepteren, is dat jouw probleem.”

Slechtste Clasico-coach

Volgens Sa Pinto was de uithaal van Vanhaezebrouck een strategische keuze. “Hij probeerde misschien de aandacht af te leiden. Hij wil dat ik vertrek. Tuurlijk, hij verliest altijd van ons. Waar hij het niet over had – en dat is het belangrijkste – is zeggen waarom hij sportief faalt. Als hij verliest, is het altijd de fout van zijn spelers. Ik ken geen enkele trainer die dat doet. Als je niet weet waarom je verliest, doe je je job niet goed. Hij zou beter eens het voorbeeld van zijn voorzitter volgen. Die heeft ons wel gefeliciteerd.”

“Vanhaezebrouck verloor met Anderlecht twee keer thuis van Standard dit seizoen. Daarmee is hij de slechtste trainer in 99 jaar wat Clasico-matchen betreft. Hij mag de trofee daarvoor komen halen, dan wint hij iets dit jaar. Mag hij trots op zijn. Nu weten we de reden waarom hij wil dat ik vertrek. Dan maakt hij eindelijk eens kans om van Standard te winnen. Met de kern die hij heeft, is het ongelooflijk dat hij altijd de fout elders zoekt. Nu stop ik, want jullie zullen me ook wel beu zijn stilaan. Ik overtref de doelstellingen en zou moeten stoppen. Mijn vraag aan hem: hij die alles verliest, wat moet die doen?”