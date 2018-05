Braziliaanse doelman Ederson blijft Manchester City trouw

De Braziliaanse doelman Ederson heeft zijn contract bij Manchester City met twee jaar verlengd tot 2025. Dat heeft de Engelse kampioen zondag bekendgemaakt.

“Ik ben erg blij met dit nieuwe akkoord”, reageerde de 24-jarige keeper. “Dat wil zeggen dat de club mijn werk op prijs stelt. Het geeft me vertrouwen en ik hoop de verwachtingen op het veld in te kunnen lossen.”

Ederson streek vorige zomer uit Benfica bij City neer en kwam dit seizoen in 36 wedstrijden in actie voor het team van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne. Deze zomer verdedigt hij normaliter de Braziliaanse kleuren op het WK in Rusland.