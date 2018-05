Het zit er bovenarms op tussen de gidsen van Brugge: “Ze duwen ons, intimideren ons en stellen moeilijke vragen”

Brugge - Een duw hier, een pesterij daar: het schone Brugge lijkt wel een kleuterspeelplaats. Want de toeristische gidsen zijn plots met véél – meer dan 2.000 – en ze strijden om elke historische kassei. “Vrouwelijke gidsen durven de straat niet meer op, uit schrik fysiek belaagd te worden. Kan je je dat voorstellen? In Brugge?”

“Wie wil acties opzetten tegen de piraten? Hen volgen met een luidspreker, alles nazeggen, zeggen dat ze niet op het gras mogen lopen in het Begijnhof,... Een beetje Pokemon jagen in Brugge, maar in het ...