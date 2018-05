4 op de 10 krantenwinkels draaien verlies

Zes jaar geleden telde Vlaanderen 1.975 krantenwinkels, vandaag nog hooguit 1.500. “Liefst 4 op de 10 zijn verlieslatend en een uitbater verdient gemiddeld maar 1.666 euro bruto per maand”, zegt Luc Ardies van de zelfstandigenorganisatie Unizo. “De krantenwinkel van morgen moet er totaal anders uitzien.”

Al jaren luiden uitbaters van krantenwinkels en hun sectorfederaties de alarmbel. “We kampen met een krimpende omzet én een krimpende winstmarge van de drie traditionele pijlers van de krantenwinkel: de tabaksverkoop, de persverdeling en de kansspelen”, zegt Luc Ardies van Unizo Winkelraad. “Geen wonder dat het aantal krantenwinkels in vrije val blijft.”

Een krantenwinkel is allesbehalve een vetpot, zo blijkt uit een analyse van financieel expert Luc Roesems in opdracht van het Kenniscentrum Dagbladhandel. “Het bedrag dat een winkelier overhoudt na aftrek van zijn aankopen, is in vier jaar tijd bijna gehalveerd tot gemiddeld 24.608 euro. Van dat bedrag moet hij dan zijn personeel, zijn eigen loon, zijn belastingen en eventuele intresten op schulden betalen. Het verklaart waarom 4 op de 10 zaken verlies draaien, terwijl maar één op de drie goed boert. Om een idee te geven: het gemiddelde maandloon van een uitbater bedraagt amper 1.666 euro bruto. Dramatisch slechter in vergelijking met zes jaar geleden.”

Een kwestie van overleven

“Meer dan ooit is het besef doorgedrongen dat de oplossing vanuit de sector zelf moet komen in plaats van alle heil te verwachten van de overheid, de uitgevers of de Nationale Loterij”, zegt Tom Vermeirsch van Ubiway Retail, dat zo’n 230 Press Shops uitbaat. “Het ordewoord is: assortimentsuitbreiding. Onze enquête bij een kleine 400 uitbaters geeft aan dat 8 op de 10 zo’n uitbreiding van het assortiment belangrijk tot zeer belangrijk vinden. Maar plaatsgebrek en schrik om met onverkochte voor­raden te blijven zitten, remmen de plannen vaak af.”

Toch bestaat er niet één zaligmakende oplossing voor de krantenwinkel, waarschuwt Luc Ardies van Unizo. “Lokale omstandigheden bepalen mee wat de beste uitbreiding van het assortiment is. In de om­geving van een school kan een kopiedienst interessant zijn, in een hippere stadsomgeving sigaren en sterkedrank. In een dorp waar de laatste bakkerij dicht is gegaan, kan broodverkoop een interessante optie zijn. Daarom starten we vandaag met kleine pilootgroepen waarbij krantenwinkels in een gelijkaardige situatie experimenteren met nieuwe initiatieven, onder begeleiding van een financieel expert. Bedoeling: proefondervindelijk nagaan wat werkt en wat niet. De meest succesvolle initiatieven hopen we dan later op grotere schaal uit te rollen.”