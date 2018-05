Koppel bond explosieven rond de buik van hun kinderen: zelfs 9-jarig meisje ingezet voor ergste aanslag in decennium

Bij gecoördineerde bomaanslagen op drie christelijke kerken zijn zondag in Indonesië minstens acht personen om het leven gekomen en ruim veertig anderen gewond geraakt. De politie denkt dat één gezin – een man, vrouw, en hun vier kinderen tussen 9 en 18 jaar – de ergste aanval pleegde die het land in een decennium heeft gezien.

Foto: AP

Zondagochtend iets na 7.30 uur reden Yusuf (18) en zijn broer Alif (16) met motorfietsen langs de ingang van de katholieke kerk Santa Maria in de stad Surabaya, waar ze hun bommen deden ontploffen. Ongeveer op hetzelfde moment stuurde hun vader Dita een bomauto in de Surabaya Centre Pentecostal kerk.

Hun moeder Puji Kuswati stapte enkele minuten later de GKI Diponegoro kerk binnen, samen met zusjes Fadila Sari (12) en Pamela Rizkita (9). Zowel de moeder als haar dochtertjes hadden bomgordels om, die ze in de kerk lieten afgaan. “Plots knuffelde de vrouw een burger en toen ging de bom af”, vertelt een veiligheidsagent die getuige was van de aanslag.

Het zou de eerste keer zijn dat een vrouw een zelfmoordaanslag pleegt in Indonesië.

Families sluiten zich aan bij ISIS

Volgens Indonesisch politiechef Tito Karniavan wordt vermoed dat de familie onlangs terugkeerde uit Syrië. Honderden Indonesiërs, onder wie hele families, zijn daarnaartoe gereisd om zich aan te sluiten bij ISIS.

De terreurgroep eiste de verantwoordelijkheid op voor de aanslag in de op één na grootste stad van het voornamelijk islamitische Indonesië, maar had het over slechts drie aanvallers. De Indonesische inlichtingendienst vermoedt dat de door ISIS geïnspireerde groep Jemaah Ansharut Daulah (JAD) achter de aanslag zit. Enkele uren voor de aanslag werden nog vier verdachten van die groep gedood door antiterreureenheden.

Zondagavond schoot de politie ook een vermoedelijke islamistische militant dood na een explosie in zijn appartement in de stad Sidoarjo. Bij de ontploffing kwamen de vrouw van de verdachte en een van zijn kinderen om, zegt politiewoordvoerder Frans Barung Mangera. De politie schoot de verdachte dood, van wie enkel de naam Anton bekend is, nadat ze naar het appartement waren gesneld en vaststelden dat hij een ontstekingsmechanisme vasthield.

Maandag opnieuw aanslag in Surabaya

Maandag werd in Surabaya een nieuwe aanslag gepleegd. Een bomauto ontplofte aan het hoofdkwartier van de politie. Daarbij vielen verschillende slachtoffers, al is nog niet duidelijk of het om gewonden dan wel doden gaat. “Zopas om 8.50 uur was er een bomaanslag met een auto”, zegt politiewoordvoerder Barung Mangera. “We kunnen bevestigen dat er tussen onze leden slachtoffers zijn, maar dat is voorlopig alles wat we kunnen zeggen.”

De aanslag van zondag was de dodelijkste sinds 2005, toen een reeks autobommen 23 mensen doodde op Bali. In 2002 werden 202 mensen gedood op hetzelfde eiland, de ergste terreuraanval in het land ooit.

LEES OOK: Elf doden en 40 gewonden bij aanslagen ISIS op kerken

Foto: REUTERS