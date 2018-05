Recordaantal orgaandonaties in België

Brussel - België heeft in 2017 een recordaantal orgaandonaties geregistreerd. Steeds meer Belgen geven zich op als donor. Dat schrijft Le Soir maandag.

In ons land wachten 1.300 personen op een orgaantransplantatie. Vorig jaar was er een recordaantal van 348 postmortale donaties, tegen 321 in 2016. Dat heeft er vooral mee te maken dat er ieder jaar meer Belgen zich laten registreren op de lijst van orgaandonoren. Momenteel zijn het er al 275.000, 12 procent meer dan eind 2016.

“Orgaandonatie wordt steeds meer als iets positief gezien, anders dan een paar jaar geleden. In veel andere landen blijft er ook ongerustheid over bestaan”, zegt Valerio Lucidi, verantwoordelijke levertransplantaties in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. België is een van de betere leerlingen van de Europese klas en moet enkel Spanje en Kroatië laten voorgaan.

“In Belgische ziekenhuizen wordt de dienst intensieve zorgen, hij die mogelijke donoren ziet, aangezet om de noodzakelijke stappen te zetten”, zegt Lucidi. Zo worden meer families dan vroeger bereikt.