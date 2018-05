Simons stopt, maar krijgt “wildcard” binnen Club Brugge

De thuiswedstrijd tegen AA Gent wordt de laatste match voor Timmy Simons. De gewezen kapitein van Club houdt er, mits er zich geen wonder voltrekt, na dit seizoen mee op. Op zijn 41ste, na zijn tiende titel en/of beker. “Dit zal waarschijnlijk de laatste zijn”, aldus Simons. “Waarschijnlijk? Je weet hoe ik het bedoel.” Echt de laatste dus, want voor Simons begint nu een carrière naast het veld. “Timmy weet dat er bij Club Brugge iets klaarligt voor hem na zijn spelerscarrière”, duidt CEO Vincent Mannaert. “Noem het een wildcard. Timmy heeft interesses in heel wat zaken: hij kent de A-kern, weet wat onze jeugdacademie doet, is geïnteresseerd in de algemene organisatie... De bedoeling is dat hij niet in een keurslijf wordt gestoken en zijn voorkeur leert kennen.”