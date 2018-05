Daarom werd kampioenengoal van Club Brugge toch goedgekeurd: “Ik begrijp zelfs niet waarom VAR tussenkwam”

Interpretatie, dat is de reden waarom scheidsrechter Bram Van Driessche het doelpunt van Jelle Vossen goedkeurde. Ruud Vormer, die de assist gaf, raakte de bal duidelijk met de hand, maar de scheidsrechter oordeelde dat hij dat onvrijwillig deed.

Het argument dat Vormer voordeel haalde met zijn handbal gaat niet op, gezien zo’n regel nergens in het reglement beschreven staat. Van Driessche werd nog aangespoord door de VAR om de beelden te herbekijken, maar besloot dus ook na consultatie van de beelden dat Vormer geen beweging maakte naar de bal en die dus onvrijwillig raakte. Daarom zijn oordeel: geen strafschop.

Na de wedstrijd ontkende Ruud Vormer dat hij de bal vrijwillig met de hand speelde. “Mijn ogen waren dicht.”

In de Waalse pers legt ex-scheidsrechter Stéphane Breda uit waarom ref Van Driessche liet begaan. “Er is pas sprake van handspel als het bewust gebeurt of de positie van de arm onnatuurlijk is. Hier gaat het om geen van de twee. Ja, hij speelt de bal met de hand, maar hij doet helemaal geen beweging naar de bal. Ik begrijp zelfs niet waarom de videoref bij zo’n fase tussenkomt, hij mag enkel ingrijpen bij een duidelijke fout. Ik vind dat jammer. Nu zaait de videoref twijfel terwijl de scheidsrechter wel degelijk de juiste beslissing nam.”

Dit zegt het reglement : “Handspel houdt in dat de speler vrijwillig de bal speelt met de hand of de arm. Daarbij worden volgende criteria in acht genomen: * De beweging van de hand naar de bal (en niet de bal naar de hand). * De afstand tussen de tegenspeler en de bal (onverwachte bal). * De positie van de hand betekent niet dat er noodzakelijkerwijs een overtreding is