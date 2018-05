Twee titels in drie jaar: Club Brugge is helemaal terug volgens de eigen clubfilosofie: No Sweat, No Glory wérkt

Club Brugge behaalt zijn tweede titel in drie jaar. Dat is het gemiddelde van de grote dagen. Voor een groot deel de verdienste van voorzitter Bart Verhaeghe en algemeen directeur Vincent Mannaert, die aanvankelijk hoongelach oogstten met hun slogan – een Engelstalige dan nog – ‘No Sweat, No Glory’. Zeven jaar later kunnen we niet anders dan vaststellen dat die werkt.