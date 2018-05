De wilde feestnacht van Club Brugge: bekijk hier de exclusieve beelden

Kort na de match van Club Brugge tegen Standard hebben heel wat supporters samen aan het Jan Breydelstadion een uitzinnig titelfeest gevierd. Dé apotheose was de aankomst van de spelersbus kort voor middernacht. Omstreeks half tien begonnen heel wat supporters zich te begeven naar het Jan Breydelstadion. Hoewel Club Brugge had aangekondigd weinig te doen, stonden er wel drank- en eetstanden en weerschalde vanuit het stadion muziek op het plein voor het stadion. Honderden, zelfs een paar duizend supporters wachtten daar de spelers op, die kort voor middernacht toekwamen vanuit Luik.

De bus probeerde zich door de mensenmassa te dringen, maar kort voor het stadion moest de bus finaal stoppen. Er werd een heel smalle erehaag gevormd waardoor de spelers zich door moesten zien te murwen. Een heel karwei, want de vele supporters probeerden zo dicht mogelijk bij de spelers te komen en die aan te raken. Uiteindelijk raakten de hele meegereisde staf en de spelers veilig in het stadion.

Een voor een lieten ze zich zien vanop een balkon. Aanvoerder Ruud Vormer en trainer Ivan Leko kwamen als laatsten met de titelbeker in hun handen. Veel confetti en champagnegespetter zorgden voor een intens moment op het plein voor het stadion. Minutenlang stonden spelers en supporters te zingen en te dansen.

Omstreeks half twee gingen de spelers naar binnen, wellicht voor een lange feestnacht. “De match tegen Gent wordt een soort galamatch. Laat ons eerst even genieten van dit succes”, aldus verdediger Dion Cools. “We willen dit vieren met onze supporters.” Jelle Vossen trad hem bij. “Ik heb dan wel de beslissende goal gescoord, maar we hebben hier met z’n allen zo lang voor gevochten. Vanavond denken we even niet aan Gent.” Ivan Leko kon zijn trots voor zijn ploeg niet wegsteken. “Een absolute droom”, concludeerde hij.

Na de viering bleven nog heel wat supporters hangen. Velen lieten ook weten dat ze het feest nog even verder zouden zetten in de buurt. Brugge gaat een lange feestnacht tegemoet na de vijftiende titel voor hún Club Brugge.