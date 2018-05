Anderlecht riskeert volgende week halve ploeg te missen

Anderlecht moet zondag winnen van Genk om nog kans te maken op plaats twee. Maar de helft van de ploeg ontbreekt. Al willen Kara en co. zich misschien forceren met het ook op het WK. Een overzichtje.

1. Dendoncker: geschorst Leander Dendoncker heeft zijn laatste match gespeeld voor Anderlecht. De Rode Duivel pakte gisteren geel en is geschorst tegen Genk. Hem werd een transfer beloofd – West Ham en Atlético zijn alert – en hij krijgt dus geen afscheidsmatch in het Vanden Stockstadion. Trebel kan hem wel vervangen, want die is terug uit schorsing.

2. Onyekuru: bang In Nigeria lanceerde de website Scorenigeria het gerucht dat Henry Onyekuru geen Engelse werkvergunning zal krijgen en dus niet voor Everton zal mogen spelen als hij niet naar het WK gaat.

Meer nog: het voegde eraan toe dat Anderlecht hem expres niet laten spelen zodat het Onyekuru volgend seizoen kan houden. Gisteren zat hij in de tribune, maar de rest lijkt ons larie. “Henry is nog niet klaar om een match op dit niveau te spelen. Hij durft zich nog niet doorzetten in de duels”, aldus Vanhaezebrouck. Op fysiek vlak kende de Nigeriaan alvast een terugval.

3. Kara: geen 90 minuten Kara zat gisteren op de bank. Kan hij naar het WK zonder één speelminuut? “Kara had een kwartiertje kunnen invallen om ons te helpen met zijn gestalte”, aldus Hein. “Hij heeft geen schrik om duels aan te gaan, maar Onyekuru loopt vlotter.”

4. Obradovic: forceren Ivan Obradovic sukkelt met de buikspieren en dat lijkt ernstig. Om aan de Servische bondscoach te tonen dat hij toch meekan naar het WK zal hij tegen Genk misschien wel spelen, maar dat is niet zeker. Anderlecht wil geen risico’s nemen.

5. Markovic en Saief: out Markovic heeft een scheurtje in de hamstring. Saief sukkelde ook met zijn hamstring en viel gisteren in de eerste helft al uit met een verrekking in de knie. Ook voor hem lijkt Genk onhaalbaar.

6. Spajic en Najar: onzeker Spajic heeft de hoop op het WK met Servië al opgegeven. Hij stond gisteren voor het eerst in weken in de basis na zijn enkelblessure, maar de laatste twintig minuten speelde hij al trekkebenend uit. Najar was er niet bij, want die had spierhinder. “Het wordt weer puzzelen”, besloot Vanhaezebrouck. “Misschien kunnen we toch beroep doen op Najar en Spajic.”