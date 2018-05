Kamercommissie Naturalisaties werkt achterstand weg

Brussel - Tegen het einde van deze legislatuur zal de Kamercommissie Naturalisaties haar achterstand hebben weggewerkt. Dat stelt ex-voorzitter Georges Dallemagne (cdH) maandag in La Dernière Heure. Er liggen nog slechts 8.568 dossiers op de plank, waarvan sommige meer dan tien jaar geleden werden ingediend. “Die mensen hebben nooit antwoord gekregen”, zegt Dallemagne.

Tussen 1996 en december 2012 behandelde de commissie 226.417 dossiers. In zowat 60 procent van de gevallen - 135.000 dossiers - stond ze de Belgische nationaliteit toe. Bij de genaturaliseerden hoorden vorig jaar 675 VN-vluchtelingen, 475 Marokkanen, 279 Congolezen, 162 Roemenen en 118 Armeniërs, maar ook 41 Italianen, 43 Fransen, 25 Nederlanders en vier Britten.

Sinds 2013 gelden nieuwe regels. Kandidaten moeten minimaal vijf jaar in België zijn, een officiële landstaal kennen en aantonen dat ze hebben gewerkt aan hun integratie. De aanvraag tot naturalisatie verloopt vooral via de lokale overheid. De weg langs de Kamer kan enkel nog worden bewandeld als uitzonderlijke gunst voor kandidaten die bijvoorbeeld uitblinken op sportief of wetenschappelijk vlak.