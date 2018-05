Eupen wil speler van Beerschot Wilrijk, dat nieuwe coach op het oog heeft

Joren Dom (28) staat in de belangstelling van Eupen. De polyvalente rechtsachter/centrale middenvelder van Beerschot Wilrijk heeft nog een contract voor twee seizoenen op het Kiel en dus zullen de Oostkantonners nog een transfersom moeten betalen. Dom zou bij Eupen de vervanger moeten worden van de vertrekkende Mickaël Tirpan, ook een rechtsachter die op het middenveld kan spelen. Dom maakte vorige zomer de gevoelige overstap van Antwerp naar Beerschot Wilrijk, nadat duidelijk werd dat er op de Bosuil geen toekomst meer was voor hem.

Het vertrek van Marc Brys is nog niet offi­cieel, maar Beerschot Wilrijk denkt aan Bart De Roover (50) als coach. De ex-speler van onder meer Lierse is sinds dit seizoen aan de slag bij zijn oude liefde Cappellen in de tweede amateurklasse.