Dit weten we over het dodelijke slachtoffer in Parijs: “Ronan (29) was niet zomaar een buur, hij was een vriend”

Bij een terroristisch geïnspireerde steekpartij in Parijs is één dodelijk slachtoffer gevallen. De buren van het 29-jarige slachtoffer zijn er het hart van in. “Ronan was niet zomaar een buur die je kruiste in de gang, hij was een vriend”, vertelt zijn buurman Pierre aan BFM en Le Parisien.

“Hij was vrijgevig en attent, zonder moeilijk doen, altijd klaar om mensen te helpen”, vertelt Pierre (61) aan BFM TV. “Hij was een man op wie je kon rekenen.” Hoewel er enig leeftijdsverschil was tussen beide mannen, hield hen dat niet tegen om een hechte vriendschap op te bouwen.

“Hij was werkelijk een goed man”, benadrukt Pierre. Zo hebben ze zich samen ontfermd over een andere bewoner van hun appartementsblok met longkanker. “Michel (de man met longkanker nvdr.) was heel eenzaam, dus ging Ronan regelmatig iets met hem drinken.” Zodra Michel te ziek was geworden om boodschappen te doen, namen Ronan en Pierre om beurten die taak op zich. “We hebben toen een sterke band ontwikkeld”, vertelt Pierre nog. Zodra de ziekte van Pierre zo vergevorderd was, werd hij opgenomen op de afdeling palliatieve zorgen. Ronan en Pierre gingen hem zo veel mogelijk op bezoek. “We hebben toen contact gezocht met zijn kinderen, die hij (michel nvdr.) niet meer zag”, maar helaas heeft dat niets uitgehaald. De twee buren namen zelfs de organisatie van de begrafenis op zich. “We hebben elkaar ondersteund in die moeilijke periode”, klinkt het nog.

Nog een laatste keer probeerde Pierre het gsm-nummer van Ronan. Hij kan en wil niet geloven dat ‘zijn Ronan’ er niet meer is. De telefoon gaat drie keer over en Pierre legt met tranen in de ogen de telefoon in.

Dader was gekend bij de inlichtingendiensten

De dader van de aanslag, Khamzat Azimov, een Fransman van Tsjetsjeense afkomst geboren in 1997, had geen gerechtelijke antecedenten, maar zijn naam stak wel in het ”fiche S” van de Franse inlichtingendiensten. Dat bestand omvat meer dan 10.000 personen, onder wie geradicaliseerde islamisten en individuen die een band zouden kunnen hebben met terreurbewegingen, maar ook hooligans en leden van uiterst rechtse of linkse groeperingen.

De 20-jarige man, Khamzat Azimov, stond daarnaast ook vermeld in FSPRT, de databank die door Frankrijk wordt bijgehouden ter preventie van islamistische radicalisering. Zijn registratie in die databank had volgens een bron echter meer te maken met “zijn relaties” dan met “zijn eigen houding, daden en standpunten”. Om diezelfde reden werd de dader een jaar geleden ook eens door de antiterreurpolitie ondervraagd: hij kende een man die banden had met iemand die naar Syrië was vertrokken.

Bij de terreuraanslag raakten nog vier andere slachtoffers gewond, ze verkeren echter niet meer in levensgevaar. Volgens getuigen riep de dader “Allah akbar” vooraleer hij werd doodgeschoten door de politie. De aanslag is opgeëist door ISIS.