Altijd je teamcoach op zak

Naar het jaarlijkse functionerings- of evaluatiegesprek kijk je niet per se uit. Dat je werkgever rekening houdt met je wensen en ambities, vind je dan weer wél redelijk vanzelfsprekend. Het gat tussen beide wordt dichtgereden door het online Talent Enablement Platform van het Gentse bedrijf Intuo.

‘HR’ betekent werving en selectie en personeelsadministratie zoals payrolling en werkroosters. Maar even belangrijk is de ‘softe’ kant: hoeveel aandacht besteedt de HR-afdeling aan coaching, bedrijfscultuur, feedback en engagement? Héél veel als het goed is, want een positief werkgeversimago is precies daarop gebaseerd. 'Toch vragen weinig sollicitanten echt door over coaching, begeleiding, feedback en communicatie', zegt ceo Tim Clauwaert van Intuo. 'Maar een effectief HR-beleid organiseer je vanuit de behoeften en het welzijn van de medewerker én vanuit het bedrijfsbelang. Dat valt uiteindelijk altijd samen.'

Wat heeft personeelsbeleid anno 2018 nodig volgens een ceo van een HR Techbedrijf?

1. Win-win-win

Intuo is een groeiend bedrijf (een ‘scale-up’) in het Gentse Meet District (Ghelamco), maar telt toch al 25 medewerkers. Tim Clauwaert, van opleiding biomedicus, ging vanuit zijn eigen ervaring aan de slag met het idee.

'Ik heb een passie voor mensen, business en technologie. Medewerkers selecteer ik op hun EQ. Onze tool gaat over veel meer dan competentiemanagement. We faciliteren de synergie tussen een medewerker en de organisatie. Hoe creëer je een win-win-win voor individu, maatschappij en bedrijf? Wij zorgen dat je als medewerker duidelijkheid hebt over de verwachtingen van je werkgever en dat het bedrijf de toegevoegde waarde van een medewerker krijgt.'

2. Talent enablement

'Toen ik voor een farmabedrijf werkte, wou ik de artsen met wie ik in contact kwam, en systeem aanbieden waarmee ze eenvoudiger konden leren en bijscholen. Maar ik wilde het individu – de medewerker – centraler zien. Dan kom je automatisch bij HR terecht. Een gemotiveerde medewerker die zijn kennis correct toepast of niet, maakt of kraakt een bedrijf. Een werknemer moet zich oké voelen in de organisatie en feedback krijgen over de richting die hij uitgaat.'

Maar hoe vat je dat in technologie? 'Het gaat over talent enablement. Met Intuo voegen we verschillende zaken samen die veel bedrijven nu al afzonderlijk toepassen op drie niveaus. Eén: weten waarvoor een organisatie staat en de strategie communiceren. Twee: middenkaders de tools in handen geven om impact te hebben op de beleving van hun medewerkers. People management verschuift dus van HR naar het middle management. Drie: als medewerker krijg je een permanent klankbord en individuele begeleiding, ook al zit je in een bedrijf met duizend medewerkers.”

3. Verwachtingen

Medewerkers van bedrijven als Mobile Vikings, Brussels Airport of Securex maken al gebruik van Intuo. 'Nu al 107 bedrijven vanaf 50 medewerkers, met een bepaalde maturiteit: strategie, retentiebeleid, de juiste mensen aantrekken, … daar hebben we impact op. In elke sector.'

Daarmee gaat HR Tech naar een nieuw niveau. Met bedrijfscultuur en engagement ondersteund door technologie, krijgt employer branding een stevige boost. 'Goede employer branding moet vanuit een organisatie van binnenin beleefd worden. Je mag geen foute verwachtingen creëren, anders verlies je medewerkers. Noem ons de interne motor van employer branding, via een netwerk van honderden eigen medewerkers.'

4. Nudging

Maar hoe komt e-learning coaching en performance management nu tot bij mij? 'Je krijgt toegang tot het systeem en er wordt met je manager meteen een eerste one-on-one gesprek gepland met coachingvragen over je verwachtingen, skills die je wil leren, ... Je gaat eigenlijk permanent dieper in op verwachtingen, krijgt erkenning van managers en collega’s, linkt aan competenties en bouwt zo een persoonlijke dataset op over je professionele bewegingen.'

Maar komt daar dan ook een rating aan te pas? 'Nee, performance measurement (voor loonberekening) en talent enablement splitsen we volledig. Het gaat niet over punten verdienen, wel over mensen zachtjes bijsturen – nudging in het jargon.'