In Noord-Ierland hebben ze “Will Grigg’s on fire”, bij Club Brugge maken ze er deze klassieker van

Club Brugge kroonde zich zondag voor de vijftiende keer tot Belgisch landskampioen na een 1-1-gelijkspel op het veld van Standard. Dat zorgde voor heel wat emotionele reacties, bij spelers en supporters. Maar de beste viering van allemaal was die van Jordi Vanlerberghe. Die maakte een variant op het iconische lied “Will Grigg’s on fire”, over de spits van Wigan en Noord-Ierland.