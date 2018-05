Wie treedt in voetsporen Youri Tielemans als Profvoetballer van het Jaar?

Maandagavond vindt het Pro League Gala plaats in het museum Autoworld in Brussel. Dan weten we wie de opvolger wordt van Youri Tielemans, vorig jaar door zijn collega’s verkozen tot Profvoetballer van het Jaar.

Tielemans, die intussen Anderlecht inruilde voor AS Monaco, kreeg vorig jaar de voorkeur op Alejandro Pozuelo en Leander Dendoncker. De naam van Gouden Schoen en Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer circuleert nadrukkelijk om de prestigieuze prijs dit jaar in de wacht te slepen. Hij lijkt concurrentie te krijgen van ploegmaat Hans Vanaken en Standard-spelers Edmilson Junior en Mehdi Carcela. Laatstgenoemde is pas sinds januari terug op Sclessin, maar hij gaf het voetbal van de Luikenaars een stevige kwaliteitsinjectie.

De trofee Trainer van het Jaar ging op het vorige gala naar de Zwitser René Weiler, die Anderlecht naar een 34e landstitel leidde. Ivan Leko lijkt in poleposition te liggen om Weiler op te volgen, daags nadat hij met Club Brugge de vijftiende landstitel uit de clubgeschiedenis heeft gepakt.

Het Pro League Gala is een organisatie van de Pro League en Sportspress.be, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten. De andere trofeeën die uitgereikt zullen worden, zijn de Belofte van het Jaar, Beste Scheidsrechter en Beste Greenkeeper. Voor het eerst wordt ook de Beste Speler van de Proximus League verkozen. Tot slot worden er ook een Lifetime Achievement Award en een prijs voor een Sociaal Project Pro League+ uitgedeeld. Begin mei konden de Jupiler Pro League-spelers hun top drie doorgeven voor de categorieën Profvoetballer van het Jaar, Trainer van het Jaar en Belofte van het Jaar.