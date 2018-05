Straf dat Club Brugge met deze cijfers de titel nog haalde: sinds Nieuwjaar nog maar één op drie matchen gewonnen

Club Brugge heeft zich zondag op het veld van Standard tot kampioen gekroond. Straf, want sinds Nieuwjaar waren de cijfers van blauw-zwart allesbehalve die van een kampioen. Van de laatste achttien competitiematchen konden de Bruggelingen er slechts zes winnen, goed voor een 26 op 54.

Dat Club Brugge alsnog kampioen is, heeft het uiteraard te danken aan een bijzonder sterk najaar. Op 26 december telde Club Brugge al elf en dertien punten voorsprong op eerste achtervolgers Charleroi en Anderlecht. Blauw-zwart raasde door de competitie, won 17 van zijn 21 wedstrijden en pakte een knappe 53 op 63.

Die cijfers staan in schril contrast met de cijfers na Nieuwjaar. Toen werden nog maar 6 van de 18 matchen gewonnen. De helft van die wedstrijden werd dan wel afgewerkt in Play-Off 1, waar de tegenstand automatisch zwaarder is, maar een daling van het winstpercentage van 81% naar 33% is wel erg dramatisch.

Club Brugge is ook op weg de kampioen te worden die het het slechtst doet in Play-Off 1. Het kon enkel van Racing Genk (thuis 1-0) en Charleroi (6-0, 1-3) winnen in de nacompetitie en telt daarmee voorlopig 12 op 27. Als het zijn laatste match tegen AA Gent niet kan winnen, wordt Club Brugge de eerste kampioen die in Play-Off 1 een negatief bilan laat optekenen. Bij een Brugse zege klokt Club af op 15 op 30 in Play-Off 1, evenveel als Anderlecht in 2012-2013.