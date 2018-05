De doodrijder van Saar kent zijn straf na nieuw ongeval met vluchtmisdrijf

Miguel V., de man die in 2015 de 15-jarige Saar Gevaert doodreed in het West-Vlaamse Gits, is opnieuw voor de rechter gekomen nadat hij betrokken raakte bij nieuw ongeval met vluchtmisdrijf. Hij reed toen, ondanks zijn belofte nooit meer achter het stuur te kruipen, met de wagen van zijn vriendin en vluchtte na het ongeval te voet weg. Overigens had hij gedronken die dag. Nu kreeg hij 6 maanden cel, 8240 euro boete en een rijverbod van vijf jaar bovenop zijn eerdere straf voor de dood van Saar.

Het ongeval waarvoor V. moest voorkomen dateert van 10 november 2017. Hij ging toen uit de bocht met de wagen van zijn vriendin. Er was enkel materiële schade, maar toen een omstaander een ambulance wou bellen, nam V. de benen om zich dan twee dagen schuil te houden in Antwerpen.

Zijn advocaat pleitte eerder al dat V. die dag “in de wagen is gekropen om er een eind aan te maken, maar zelfs daar slaagt hij niet in”. Hij noemde het ongeval “de daden van een zeer wanhopig man, op het dieptepunt van zijn bestaan”, maar de rechtbank is hem hier niet in gevolgd. Het Openbaar Ministerie tilde zeer zwaar aan de feiten gezien de man al zijn beloftes verbroken had. Op zijn eerdere proces voor de dood van Saar had hij in tranen plechtig beloofd nooit meer achter het stuur te kruipen en nooit nog een druppel alcohol aan te raken.

De rechter was streng omdat hij opnieuw gevlucht was. “Ik wist niet meer waarin of waaruit, dan doe je dingen die je normaal niet doet. Ik was mezelf niet die dag”, zei V. eerder al over zijn daden. “Gemakkelijk gezegd”, vond de rechter toen. Ook de ouders van Saar konden het zelfbeklag van V. niet waarderen. ““Hij is alles kwijt, zegt hij? Wij zijn wel onze dochter kwijt”, klonk het toen.

Strenge straf

V. werd maandag veroordeeld tot 6 maanden cel, 8000 euro boete, een rijverbod van 5 jaar. V. was niet aanwezig in de rechtbank voor het vonnis. Het is niet duidelijk of hij nu naar de gevangenis zal moeten gaan. Voor de dood van Saar kreeg hij al 3 jaar en 2 maand voorwaardelijk. Een probatiecommissie zal moeten beslissen of die straf nu effectief wordt.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be