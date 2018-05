Samuel (9) verzamelde het zwerfvuil in zijn straat: “Dit is wat jullie in één maand achterlieten”

Brugge - Een mama uit Brugge heeft op Facebook een opmerkelijke foto gedeeld van het zwerfvuil dat haar zoontje in één maand tijd verzamelde. In plaats van het vuil in zakken te verzamelen, besloot de negenjarige Samuel iets anders met de achtergelaten verpakkingen te doen.

“Het kind kwam terug van een wandeling met een trui vol blikjes”, beschrijft Lara in een druk gedeelde Facebookpost. “Allemaal in de berm gevonden, zei hij, en hij gooide zijn buit kletterend neer.”

Langzaam maar zeker verzamelde Samuel een grote berg afval in de tuin. In plaats van de lege blikjes gewoon in de PMD-zak te gooien, hadden hij en zijn papa andere plannen. “Middagen en avonden hoorde ik hamerslagen op blik. Daarna boorden ze gaatjes in de platgeslagen blikjes. En toen begon het rijgen. Het werd een ketting die alleen de grootste boom in onze tuin paste.”

Op een foto die Lara bij haar post zette, is de lange sliert zwerfafval te zien die Samuel in één maand tijd in zijn straat verzamelde.

Foto: Lara Taveirne

Lara hoopt alvast dat haar post én confronterende foto de ogen van haar lezers zullen openen. “Laat de mensen hier hun blik maar eens op werpen”, besluit ze.