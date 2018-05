Agent (37) vrijgesproken voor verspreiden van racistische foto van politica Jinnih Beels

Mechelen / Antwerpen - Een 37-jarige politieman uit de zone Mechelen-Willebroek, die terechtstond voor het verspreiden van en het aanzetten tot racisme, is vrijgesproken door de correctionele rechtbank van Mechelen. De man, Bert V.L., maakte een bewerkte foto van politica Jinnih Beels, toenmalig hoofd diversiteit, en deelde die via WhatsApp.

Op de ‘meme’ stond een foto van Jinnih Beels met de tekst “En waarom zou ik je een hand moeten geven? Jouw kleur staat me niet aan”. Het parket noemde de feiten zeer ernstig. “De foto en tekst zetten aan tot discriminatie ten aanzien van Jinnih Beels en alle andere mensen met een getaande huid”, klonk het. Bert V.L. werd voorlopig geschorst door de korpsleiding toen de feiten aan het licht kwamen. Hij meent dat hij collega’s wilde sensibiliseren en dat het om humor ging.

Volgens het openbaar ministerie, dat een celstraf van zes maanden en een boete van 1.200 euro had gevorderd, maakte V.L. zich schuldig aan inbreuken op de racismewet uit 1981. Hij zag in de kantine van het commissariaat een fotocollage van Jinnih Beels, maar wilde niet dat die in verkeerde handen kwam, dus verscheurde hij ze. In die kantine kwamen ook bouwvakkers die in het commissariaat aan het werk waren. Twee weken later, tijdens een teamoverleg, heeft hij de foto nagemaakt en dezelfde tekst erop geplaatst.

“Misplaatste grap”

In eerste instantie verklaarde hij dat hij zijn collega’s wilde sensibiliseren, daarna zei hij dat het om een grap ging. “Hij wilde helemaal niet aanzetten tot discriminatie of haat, het was gewoon een zeer misplaatste grap, een oliedomme actie van mijn cliënt”, klonk het tijdens het proces bij meester Frédéric Thiebaut. De politiezone Mechelen-Willebroek stelde zich burgerlijke partij en vroeg één symbolische euro.

De correctionele rechtbank van Mechelen sprak V.L. vrij. Bij de behandeling van het dossier kwamen heel wat collega’s de man steunen, ook maandag zakten enkelen naar de rechtbank af om het vonnis te aanhoren.