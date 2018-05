Donald Trump ook in het voetbal? Deze Israëlische club wil ervoor zorgen

De Israëlische voetbalclub Beitar Jeruzalem wil voortaan door het leven gaan als Beitar Trump Jeruzalem. Dat maakte de club zondag via Twitter bekend. Op die manier wil Beitar Trump bedanken omdat hij Jeruzalem heeft erkend als hoofdstad van Israël.

“Moed en ware liefde voor het Israëlische volk.” Die twee dingen zijn volgens Beitar Jeruzalem voldoende om de Amerikaanse president Donald Trump te eren. “70 jaar heeft onze stad gewacht op internationale erkenning. Trump is dapper geweest om Jeruzalem als eeuwige hoofdstad van Israël te erkennen. Het bestuur wil daarom als eigen gebaar de naam van de Amerikaanse president aan de clubnaam toevoegen”, zo meldde de club op Twitter.

De naamswijziging is echter nog lang niet officieel. De Israëlische voetbalbond heeft de verandering nog niet goedgekeurd en spreekt van een lastig dossier. Donald Trump is sinds 2008 een geregistreerd merk in Israël. Daarom moet Beitar Jeruzalem eerst toestemming hebben om de naam te mogen gebruiken, iets wat ze tot op heden nog niet hebben gekregen.

Publiciteitsstunt

Toch zijn er stemmen die sceptisch staan tegenover de aankondiging van Beitar. Zondag kwam Ivanka Trump, de dochter van de president, samen met haar man de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem openen. Door de timing van de naamsverandering wordt de club er immers van verdacht om heel het gebeuren te gebruiken als een reclamestunt en de effectieve naamswijziging dus nooit zal doorvoeren.

Beitar Jeruzalem is de club van voormalig KV Mechelen-spits Eli Ohana. Hij is er actief als sportief manager. De club komt geregeld in opspraak door racistische uitlatingen van hun harde kern aan het adres van Islamitische spelers. Die supporters willen immers dat enkel Joodse spelers voor hun club in actie komen. Beitar Trump Jeruzalem zal volgend seizoen trouwens te zien zijn in de voorrondes van de Europa League. De club werd tweede in de competitie, achter kampioen Hapoel Beer Sheva.

The Beitar Jerusalem Football Club in Israel is adding Trump to its name to honor the U.S. president https://t.co/gb5VapkFKE pic.twitter.com/qAGmW0FGU1 — Newsweek (@Newsweek) 13 mei 2018

