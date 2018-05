Honderden woningen platgebrand en tienduizenden mensen uit hun woonplaats gerukt: inheemse bevolking moet plaats ruimen voor luxe safari’s

De regering van Tanzania wordt ervan beschuldigd buitenlandse safaribedrijven voor de inheemse Masai-bevolking te plaatsen. Uit onderzoek van de Californische denktank Oakland Institute blijkt dat het nomadische herdersvolk voorbije jaren massaal plaats heeft moeten ruimen voor luxe safari’s.

Hoewel de Masai nomaden zijn en geen landsgrenzen kennen, wonen ze voornamelijk in de Oost-Afrikaanse landen Kenia en Tanzania. Ondanks de verstedelijking slaagden ze er toch in om hun eeuwenoude tradities te bewaren. Al staan ze de voorbije jaren steeds zwaarder onder druk.

“Conservatie”

Uit een onderzoek van het Oakland Institute blijkt dat de voorbije jaren honderden van hun woningen werden platgebrand in Tanzania. Tienduizenden Masai werden zelfs weggevoerd uit voorouderlijk grondgebied. Die regering doet die transporaties onder het mom van “conservatie”. Om ervoor te zorgen dat de plaatselijke fauna en flora beschermd worden.

Volgens de Californische denktank is er echter meer aan de hand. “Terwijl de Masai en hun vee niet eens meer toegang krijgen tot waterbronnen, is het rijke buitenlandse toeristen wel toegestaan om te jagen om leeuwen, zebra’s, giraffen...”, luidt het in het rapport dat de titel ‘Losing the Serengeti: The Maasai Land that was to Run Forever’ meekreeg.

Foto: AP

Het rapport benadrukt de hongersnood en de schrik die veroorzaakt wordt door het verlies aan biodiversiteit, door de klimaatsverandering en door de ongelijkheid en discriminatie van de inheemse bevolking.

Het gaar vooral over de impact van twee buitenlandse bedrijven: het Amerikaanse Thomson Safaris en het Arabische Otterlo Business Corporation. “Tanzania Conservation Limited, een zusterbedrijf van Thomson, is momenteel in een juridische strijd verwikkeld met drie Masai-dorpen over het eigenaarschap van een ruim 51 vierkante kilometer groot gebied in Loliondo dat het bedrijf gebruikt voor safari’s.”

Toegang geblokkeerd

“Thomson heeft een kamp gebouwd in het midden van ons dorp, waardoor de toegang geblokkeerd wordt”, getuigt een Masai. “Stel je voor dat een vreemdeling op een dag een groot gebouw neerpoot in het midden van je woning… Ons vee kan niet meer naar de waterbron, er is geen enkele alternatieve route meer.”

Door die beperktere toegang zijn de Masai de voorbije jaren veel kwetsbaarder voor hongersnood in droge jaren, stelt het rapport. “Ze proberen de overheid duidelijk te maken dat er steeds meer kinderen aan ondervoeding lijden, maar voorlopig vallen al hun pogingen in dovemansoren.”

Nog volgens het rapport werden de Masai niet alleen massaal opgepikt en weggevoerd uit hun woongebied, maar werden ze ook aangevallen en opgepakt door de lokale politie, parkwachters of beveiligingsagenten.

Foto: AP

“Opgezweept door activisten”

Bij Thomson ontkennen ze de beschuldigingen echter met klem. “De medewerkers van Tanzania Conservation Limited bestaan voor 100 procent uit Masai. Het is de lokale bevolking te allen tijde toegestaan om hun vee naar de waterbronnen te brengen en we werken nauw samen met de lokale gemeenschappen en regeringen om de savanne te conserveren.”

Het Amerikaanse bedrijf wijst dan weer met een beschuldigende vinger naar de NGO-activisten die de inheemse bevolking opzweepten. “Daardoor werd ons personeel meermaals aangevallen door jongelingen gewapend met knotsen, speren, messen en giftige pijlen. Dat alles om de goede samenwerking te verstoren”, aldus directeur Rick Thomson.

Jachtuitjes van koninklijke familie

Het rapport vermeldt ook de Otterlo Business Corporation, een bedrijf dat jachtuitjes organiseert voor de koninklijke familie van de Verenigde Arabische Emiraten. Het bedrijf, dat meer dan 4.000 vierkante kilometer aan land verwierf, klaagde dat de kuddes te groot werden en dat het gebied meer “ecologische bescherming” nodig had omdat de waterbronnen aan het uitdrogen waren. Gevolg: ondanks beloftes van de Tanzaniaanse overheid dat ze nooit uit hun land zouden worden gezet, werd er toch overgegaan tot de transportaties.

Volgens het onderzoek werden er in 2015 alleen 114 boma’s (traditionele huizen van de Masai) afgebrand en nog eens 185 in augustus van vorig jaar. Samen met andere vernielingen leidde dat ertoe dat meer dan 20.000 Masai dakloos werden.

Protest van de Masai en van de internationale gemeenschap leidde er eind 2017 wel toe dat de jachtlicentie van Otterlo werd ingetrokken. Al blijft de overheid verdeelt over de materie en zijn er geruchten dat Otterlo ook vandaag nog altijd actief is in het gebied.